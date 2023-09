Stefano Pioli, tecnico del Milan, è il primo a presentarsi in sala conferenze per analizzare il tracollo dei suoi in un derby senza storia, perso 5-1 contro l'Inter: "Risultato pesante, la prestazione l'abbiamo fatta fino al 3-1 Loro sono stati più scaltri, dopo il 3-1 è diventato più difficile. Ci siamo demoralizzati, non deve succedere. E' un risultato che fa male, che ci aiuterà a migliorare".

E' il momento di chiedere scusa ai tifosi?

"Perché abbiamo perso apposta? Volevamo perdere 5 gol all'Inter? Siamo dispiaciuti, loro sono stati più bravi di noi. Abbiamo perso cinque derby, ci dispiace e cercheremo di fare meglio".

Si sono ripetuti gli stessi errori degli altri derby, cosa avevi preparato di diverso per mettere in difficoltà l'Inter?

"Gli inserimenti delle mezzali li hanno presi i nostri mediani. A parte il rigore e il primo gol, dove eravamo tutti piazzati, quando c'è stato il mezzo fallo di Thuram, gli altri gol sono stati ripartenze. Dovevamo avere posizioni preventive sotto palla migliore. Ma dovevamo rimontare e abbiamo corso qualche pericolo non gestendo bene la transizioni".

Trend da incubo con l'Inter nel 2023, addirittura peggiorato stasera.

"Siamo andati sotto dopo 5', ma l'approccio è stato buono e anche la reazione. L'avevamo rimessa in piedi, potevamo anche riprenderla. Poi sul 3-1 è diventato pesante, e questo si è sentito".

Questo trend lo ricorderà la storia.

"Io non devo giustificarlo, per noi è un dato pesante e negativo che volevamo cambiare. Loro sono stati più furbi e scaltri. La dirigenza è venuta perché si è stretta attorno alla squadra. Non possiamo andare a casa felici, con la testa alta, dobbiamo riprenderci in vista di martedì".

Il derby sta diventando un sortilegio.

"Non abbiamo perso per sfortuna, ma perché abbiamo fatto errori che certi avversari ti puniscono. Thiaw era in anticipo su Thuram sull'1-0. La squadra è stata in campo con personalità fino al 3-1, poi abbiamo preso ripartenze che ci hanno fatto male".