Oggi alle 18.30 il Lugano scenderà in campo al Cornaredo contro l'Inter per la sua ultima amichevole pre-stagionale. I nerazzurri incroceranno gli svizzeri per il quinto anno consecutivo. Intervistato dai canali ufficiali del club, Hicham Mahou ha parlato della sfida di questo pomeriggio puntando il mirino su qualche avversario: "E’ vero che si tratta di un’amichevole ma fa sempre piacere giocare partite simili. Abbiamo voglia di affrontare alcuni dei migliori elementi in assoluto e uno dei club più prestigiosi al mondo. Quello di oggi sarà un buon test per noi e ci permetterà di giudicare il livello a cui siamo arrivati, a pochi giorni dall’inizio del campionato. Nell’Inter ci sono grandi nomi, penso solo a Lukaku che tutti conoscono, un vero goleador. O a Lautaro Martinez che amo molto per la sua grande tecnica e le doti di finalizzatore".