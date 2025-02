Nicolò Rovella comincia la conferenza stampa descrivendo lo stato d'animo della Lazio dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Inter: "Non bisogna guardare la partita singola, ma l'intero cammino, ora sappiamo che comincia il momento importante della stagione. Ci fa arrabbiare l'eliminazione, abbiamo giocato meglio noi, ma loro sono stati più cinici. C'è da alzare il livello e da domani lo faremo a Formello".

Faticate a segnare perché non c'è Castellanos?

"Taty è importante, ma abbiamo tanti giocatori forti. Dobbiamo alzare tutti il livello, non solo gli attaccanti".

Perché non siete riusciti a fare risultato?

"Ci è mancato il gol, ci vuole di più per segnare a una grande squadra come l'Inter. Ne siamo consapevoli".

Tante polemiche per il fuorigioco sul gol di Arnautovic, ve ne siete accorti in campo?

"Non ho rivisto gli episodi, appena finisco qua li rivedo. Ci sono stati tanti errori in campionato".

Domenica tornerete a giocare qui a San Siro contro il Milan: ci vorrà più personalità?

"La Lazio ha avuto personalità stasera, dal 1'. Abbiamo giocato molto meglio dell'Inter nel primo tmepo, poi il gol ci ha spezzato le gambe. Non è un fatto di personalità, siamo abituati a giocare all'Olimpico, che è un grande stadio come San Siro".