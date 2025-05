Raggiunto dall'emittente portoghese Sport TV dopo la partita contro l'Hellas Verona, Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, analizza la vittoria dei nerazzurri contro l'Hellas Verona: "Dovevamo fare una partita seria, perché anche se non dipende più da noi vogliamo continuare a mettere pressione al Napoli da qui alla fine. Dobbiamo vincere tutte le partite, poi vedremo cosa faranno gli avversari. L'importante era essere molto concentrati, perché le partite di fine campionato specie contro squadre come il Verona che devono salvarsi e hanno un buon impianto difensivo possono diventare molto difficili, ma è stata brava la squadra a mandarla molto bene in porto".

Tanti giocatori scesi in campo hanno risposto molto bene oggi. Come li hai visti?

"Bene. Quando metti insieme giocatori che hanno giocato poco insieme non è questione di essere titolari o riserve. I centrocampisti avevano giocato meno tra di loro, lo stesso gli attaccanti. Le connessioni sul terreno di gioco sono più difficili ma la squadra ha interpretato bene. Ha saputo anche soffrire nel momento in cui c'era da difendere, questo è positivo".

Martedì ci sarà la partita più importante della stagione, cosa aspettarsi dall'Inter?

"Mi aspetto che la squadra faccia una grande partita. Il risultato non possiamo saperlo ma sarà una partita bella, intensa, storica perché ci giochiamo la seconda finale di Champions in tre anni. C'è grande orgoglio per essere arrivati sin qui ma ora dobbiamo dare tutto per arrivare in finale".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!