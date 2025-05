La semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona coinciderà con il 18° incontro in una grande competizione europea le due squadre, con i blaugrana vincenti in 8 occasioni, 3 successi nerazzurri e 6 pareggi (l’ultimo nella semifinale di andata) che chiudono il quattro. Solo Bayern Monaco-Real Madrid (28), Juventus-Real Madrid (21) e Inter-Real Madrid (19) sono state giocate più spesso nella storia. Ciascuna delle ultime due partite tra le squadre si è conclusa con un punteggio di 3-3, in Champions League nell'ottobre 2022 e nell'andata di questa semifinale.