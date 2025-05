"Devo approfittare di ogni opportunità che mi concede il mister, così come gli altri giocatori che hanno meno spazio come è avvenuto col Verona. Era una partita molto importante, servivano questi tre punti per mettere ancora pressione al Napoli; però già pensiamo a martedì e al Barcellona". Così Josep Martinez, vice di Yann Sommer, parla ai microfoni di Sport TV dopo la vittoria contro gli scaligeri.

Avete ottenuto un buon risultato nonostante l'ampio turnover, è la dimostrazione che state bene.

"Sicuramente, credo che fosse importante far capire al mister che siamo pronti quando ha bisogno di noi. Tanta gente nuova ha avuto opportunità anche per far riposare chi dovrà giocare martedì col Barcellona, una partita molto importante. Abbiamo giocato bene per vincere e per dire al mister che ci siamo".

In vista di martedì, in cosa possono sperare gli interisti?

"Col Verona era importante perché andava vinta, martedì sarà importante perché possiamo fare la storia e arrivare in finale di Champions. C'è molta speranza in noi, faremo di tutto per giocare una grande gara".

