Riccardo Trevisani crede nell'Inter in finale Champions. A precisa domanda su risultato e marcatori della gara di ritorno contro il Barcellona posta durante 'Sport Mediaset XXL', il giornalista dell'emittente risponde sicuro: "Vince l'Inter 2-1, in gol andrà Marcus Thuram inevitabilmente". Più scettico Massimo Callegari che pronostica la vittoria catalana per 2-3: "Ma come all'andata, spero ovviamente di sbagliarmi tranne che sul marcatore...".