Alle 12.30 la Lazio, prossima avversaria dell'Inter in campionato, scenderà in campo all'Olimpico per sfidare l'Empoli. Con un occhio al cartellino. Sono infatti cinque i giocatori diffidati nella squadra di Tudor: si tratta di Casale, Patric, Pedro, Romagnoli e Vecino. In caso di ammonizione salterebbero l'appuntamento di San Siro di domanica prossima.