Insieme a Francisco Conceiçao, a parlare ai microfoni di DAZN dopo la partita di questa sera è Federico Gatti. anche lui tra i protagonisti dell’incontro. Queste le sue parole:

Questa è la vittoria più importante?

“Non penso, però è un risultato che deve darci qualcosa in più dopo aver buttato via troppi punti. La stagione è ancora lunga ma è una cosa che ci lascia rammarico”.

Siete alla quarta vittoria di fila e al quarto posto, è arrivata la vera Juve?

“La stagione è lunga, alla Juve non puoi accontentarti del quarto posto. CI sono tante competizioni e dobbiamo fare in modo di arrivare fino in fondo”.

Questa vittoria vi dà ulteriore consapevolezza per mercoledì?

“Assolutamente, mercoledì è troppo importante; dobbiamo superare il turno a qualsiasi costo. Dobbiamo andare là mettendo tutte le energie possibili anche se è troppo ravvicinata”.

Cosa hai detto a Conceiçao dopo il gol?

“Sinceramente non avevo le forze per parlare, ero morto. L’ho abbracciato e basta”.