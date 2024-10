Sulla Gazzetta dello Sport trovano ampio spazio le parole di Kenan Yildiz, che domani sarà protagonista nella Juve nel match contro l'Inter al Meazza.

Per un gol all’Inter sarebbe disposto a tagliarsi i capelli, come con Allegri?

"Per me quell’episodio ha avuto un valore molto positivo. Ora non credo sia necessario tagliarli, ma nel caso ci penserei...".

Parliamo del suo ruolo: trequartista o esterno, dove si sente più a suo agio?

"Nelle giovanili ho sempre giocato a centrocampo, alla Juventus mi hanno spostato sulla fascia. Gioco dove c’è bisogno di me".

Il rendimento della squadra rispecchia il suo, una buona partenza e ora una fase di calo: c’è una spiegazione?

"Nel calcio capitano questi momenti, noi lavoriamo duramente per uscire da questo periodo e io faccio del mio meglio per fare gol e offrire di più alla squadra. Dobbiamo essere perseveranti per tornare a fare buone prestazioni".

Come ci si rialza dopo il k.o. con lo Stoccarda?

"Restando positivi nonostante le difficoltà e continuando a lavorare duramente. Non c’è tempo per rimuginare, bisogna guardare al futuro".

Che cosa è cambiato con Thiago Motta?

"Un nuovo allenatore porta sempre una boccata di aria fresca, io però avevo un buon rapporto anche con Allegri. Motta è positivo e ci aiuta a migliorarci, è una persona di cuore che vuole sempre vincere, come me. Abbiamo un rapporto scherzoso, quando mi vede mi dà sempre una pacca sulla spalla".

Domani c’è l’Inter, è la gara giusta per ripartire e dimostrare che per lo scudetto ci siete anche voi?

"L’Inter è una buona squadra e batterla ci darebbe tanta energia positiva. Noi siamo la Juventus, siamo forti e andiamo a San Siro per vincere. Il campionato è lungo, ci sono tante partite e noi dobbiamo cercare di fare più punti possibile, poi si vedrà".

Calhanoglu è infortunato e salterà il derby d’Italia: quanto perde l’Inter senza di lui?

"Hakan è stato molto importante per me, mi ha aiutato molto a inizio carriera. Mi spiace non poterlo sfidare ma la sua assenza è una buona notizia per noi. Ci sentiamo spesso".