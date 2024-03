Ci sarà grande presenza di pubblico nel settore ospiti di San Siro per Inter-Genoa, monday night match della 27esima giornata di Serie A: saranno, infatti, quasi 4mila i sostenitori del Grifone sistemati al terzo anello blu. Come fa sapere il club ligure, sono poco più di 400 i biglietti invenduti (la prevendita termina domenica alle 19). Altre centinaia di tifosi, molti dei quali residenti a Milano e in Lombardia, assisteranno alla sfida in altre zone dello stadio.