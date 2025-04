Non solo l'Inter, domani anche il Cagliari vestirà una maglia speciale in occasione del match di San Siro valido per la 32esima giornata di Serie A. Se Lautaro Martinez e compagni scenderanno in campo con la divisa realizzata in collaborazione con la leggenda del motociclismo Valentino Rossi, i rossoblu vestiranno "Heritage”, creata per celebrare la Sardegna e la sua eccellenza dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico, ma anche per raccontare il rafforzato legame con la Cina, in particolare con la Provincia del Fujian e la città di Xiapu, dove il club ha recentemente avviato un importante percorso di scambio culturale e sportivo.

La maglia si inserisce all’interno di un percorso avviato nei mesi scorsi, quando il Cagliari Calcio ha visitato Xiapu, rafforzando il legame con le istituzioni locali – anch’esse ospiti a loro volta nell’Isola – e con la comunità cinese attraverso progetti di cooperazione, sviluppo culturale e sportivo. È stato, inoltre, avviato il programma XPlay, pensato per valorizzare i giovani talenti e promuovere la cultura calcistica in Cina, grazie al lavoro dei tecnici rossoblù con metodologie e filosofie uniformi rispetto a quelle che sono le linee guida del Club sardo

Per sottolineare ulteriormente la portata culturale e internazionale di questa iniziativa, i giocatori del Cagliari scenderanno in campo con i cognomi scritti in caratteri cinesi. Un gesto simbolico che testimonia rispetto, apertura e desiderio di dialogo tra culture diverse, uniti sotto i colori rossoblù. La maglia, disponibile all’acquisto tramite lo store online e in tutti i negozi ufficiali di Cagliari Calcio e EYE Sport, è un pezzo da collezione per chi vuole indossare un frammento di storia, cultura e innovazione.