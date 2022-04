Dopo l'impresa compiuta ieri sera al Dall'Ara contro i campioni d'Italia dell'Inter, i giocatori del Bologna stamattina hanno fatto visita a Sinisa Mihajlovic all'ospedale Sant'Orsola, dove è ricoverato per una ricaduta della leucemia. "Così mi fate piangere", ha detto il tecnico serbo mentre i suoi giocatori cantavano 'Sini is on fire'. "L’altra volta dopo il Brescia eravate venuti per pulirvi la coscienza, ora lo meritate. Mi avete fatto ringiovanire di dieci anni, vi voglio bene", ha aggiunto Miha prima alzare il cappuccio per coprire le lacrime. Lo riporta Gazzetta.it.