Con la vittoria di Salerno, l'Hellas Verona ha raggiunto l'artimetica salvezza, traguardo che il tecnico Marco Baroni, nella conferenza stampa del post partita, non esita a ritenere una vera e propria impresa: "Stasera possiamo festeggiare. Devo fare i complimenti al direttore sportivo, ai calciatori, a tutti i tifosi che hanno spinto sempre facendoci capire quanto ci tenessero al raggiungimento dell'obiettivo. Credo che tutti avete visto quante cose sono capitate durante la stagione, ora non avrebbe senso tornare sul passato. Ho avuto la fortuna di avere un gruppo che mi ha seguito, che ha creduto nel mio credo e nel lavoro quotidiano. Se guardiamo quanto accaduto nel girone di ritorno, saremmo decimi con due punti in più rispetto alla Fiorentina e alla Juventus. Non posso che ribadire i miei complimenti a tutti".

Ai microfoni di Sky Sport, Baroni parla anche dell'ultimo impegno stagionale degli scaligeri: "Domenica abbiamo una partita contro l'Inter, che considero tra le prime 2-3 squadre d'Europa. La faremo nel nostro stadio, vogliamo ben figurare davanti al nostro pubblico. Ancora non è il momento dei festeggiamenti, poi ci sarà tempo per delle valutazioni".