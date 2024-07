A meno di un mese dall'esordio in campionato in casa contro l'Inter campione d'Italia, il Genoa sa già che potrà contare sull'amore sconfinato del suo pubblico anche nella prossima stagione. Stando al dato reso noto ieri dal club ligure, sono già 20mila gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi rossoblu per il 2024-25, un annata che in Serie A si aprirà proprio allo stadio Ferraris, il prossimo 17 agosto.

