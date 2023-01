Alla vittoria ottenuta all'ultimo respiro contro il Napoli fa da contraltare una brutta notizia per Alberto Aquilani, allenatore della Fiorentina Primavera, che in vista del match di Supercoppa di mercoledì a Monza contro l'Inter perde un tassello importante: il centrocampista Costantino Favasuli è stato espulso e quindi sarà squalificato per la sfida dell'U-Power Stadium.