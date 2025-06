Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport dell'addio di Simone Inzaghi e dell'arrivo di Cristian Chivu alla guida dei nerazzurri: "Il calcio e lo sport in generale sono caratterizzati dall'imprevedibilità, non solo sul campo ma anche delle decisioni dietro la scrivania. Martedì, il nostro allenatore in maniera molto corretta ha deciso di non voler proseguire noi. Ne abbiamo preso atto, abbiamo provato a convincerlo ma non c'erano i presupposti. Quindi gli abbiamo augurato ogni bene e lo abbiamo ringraziato per quanto fatto. Si chiude una pagina, è finito un ciclo e se ne apre un altro".

Qualche tifoso pensa ad un ridimensionamento con l'arrivo di Chivu, vuole tranquillizzarlo?

"Assolutamente. Ho sentito parlare di scetticismo e addirittura di confusione, però abbiamo fatto una scelta molto precisa. Avevamo un profilo che si allineava con le linee guida della società e della proprietà che sono state delineate all'inizio della stagione precedente. Cercavamo un profilo simile, abbiamo sondato varie disponibilità come nel mondo del lavoro. Una possibilità era Fabregas, ma non ci è stata data; quindi abbiamo optato per Chivu che non è un ripiego. Grazie alla disponibilità del Parma abbiamo parlato e fatto programmi con lui. Spero che tra un giorno o due ci sia l'ufficialità".

