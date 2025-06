A margine della cerimonia in cui gli è stata conferita la cittadinanza onoraria da Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Dries Mertens ha raccontato come ha vissuto lo scudetto numero 4 della storia azzurra: "Ho visto la partita che abbiamo pareggiato col Parma, per fortuna la Lazio ha fatto un bel lavoro con l'Inter. La settimana dopo ho goduto, è stato bello. Cosa posso dire ancora?", ha raccontato il belga.