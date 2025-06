Dopo la fine amara della sua esperienza col Monza, Tomas Palacios torna alla base Inter e sarà a disposizione del nuovo allenatore Cristian Chivu per l'imminente Mondiale per Club. La notizia arriva dal giornalista di Radio La Red Uriel Lugt. Per il ragazzo giunto quest'estate in Italia potrebbe essere l'occasione per potersi mettere in mostra con maggiore continuità e provare a convincere il neo tecnico nerazzurro a concedergli una nuova possibilità la prossima stagione.

🚨🇦🇷Tomás Palacios irá al Mundial de Clubes con #Inter.



↪️ Regresa al club luego de su préstamo en #Monza. pic.twitter.com/dmAFv3KQKi — Uriel Iugt (@urieliugt) June 6, 2025