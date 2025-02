"Se "rosico" a non giocare giovedì? Sì tanto, ma sono certo di avere dei compagni di squadra importanti che faranno molto bene". Così Michael Folorunsho ha commentato in conferenza stampa, dopo la vittoria sul Genoa, la regola a causa della quale, essendo stato tesserato dopo il primo dicembre, non potrà scendere in campo contro l'Inter nel recupero di giovedì.

Lo stesso varrà per Zaniolo e Ndour, rinforzi dell'ultimora in casa viola, e per Folorunsho, oltre che per Zalewski nell'Inter.