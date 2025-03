Robin van Persie, allenatore del Feyenoord, arriva nella sala conferenze di San Siro per parlare dell’esito dell’incontro con l’Inter di questa sera. Ecco le sue parole ai cronisti presenti tra i quali l’inviato di FcInterNews.it:

Come valuti questa serata?

“Con buoni sentimenti, i giocatori hanno lavorato veramente tantissimo difendendo bene in certi momenti con la difesa alta e bassa. Poteva andare meglio in alcune circostanze ma abbiamo giocato con una squadra fortissima, in pressing si vede che è il livello è altissimo. Non è mai bello subire gol così presto. I tifosi li abbiamo sentiti durante la partita ed è stato bello. I ragazzi hanno dato tutto, non posso chiedere di più”.

Sull’1-1 pensavi di poter fare un po’ meglio?

“Sì, avevo questo sentimento come i giocatori. Ottimo pareggiare ma sai che devi fare altri due gol, peccato prendere il gol dopo l’intervallo”.

Su un rigore un po’ dubbio, dato un po’ facilmente. Vuoi commentare?

“Non mi pare ci fosse stato tanto contatto. I giocatori possono sbagliare, non è un problema per me. Wellenreuther ha passato a Moder e per fare il triangolo la palla era giusto un metro davanti al difensore, non mi arrabbio su questo. Abbiamo avuto delle occasioni nel primo questo, Hugo Bueno, Hancko e Hadj Moussa. Poi come i giocatori dell’Inter si buttano sul pallone mi piace tantissimo, è veramente una squadra forte”.

Come l’altra settimana, avete preso gol alla prima occasione. Qual è stato il problema?

“Non posso dire nulla alla squadra. Ci eravamo allenati sull’azione di Thuram, lo vedi che prendono gli spazi e corrono in avanti. Speravamo non succedesse, però nel loro gioco succede molte volte. Poi Thuram si è liberato sulla sinistra, lo hanno raddoppiato ma poi ha fatto un tiro fantastico, segnando molto bene”.

Un giudizio su Sliti.

“Ha fatto molto bene. Lo conosco da anni, so che giocatore è. Ha fatto veramente bene”.

Vuoi un calcio offensivo ma non avete segnato su azione finora.

“Creiamo abbastanza occasioni, arriveranno quei gol”.

Stanno arrivando partite molto importanti anche per la corsa alla prossima Champions. Cosa dirai alla squadra? Ora servirà fiducia.

“Sì, conterà molto la fiducia e come stare in campo. Cerchiamo di stare in campo con l’atteggiamento giusto, stasera abbiamo giocato con una squadra che si gira facilmente. Però arriveranno presto le partite che vinceremo”.

Vuoi arrivare al terzo posto per l’Europa?

“Giochiamo ogni partita per vincere, poi si capisce che è molto difficile passare il turno. Giochi per il tuo orgoglio, i ragazzi hanno dato tutto”.

Sul rigore calciato da voi, Ueda era pronto a tirare ma poi ha calciato Moder. C’è una lista?

“Sì, e tutti la seguono”.

La squadra ti ha sorpreso positivamente stasera?

“Sì, i ragazzi vogliono imparare. Ascoltano bene, sono aperti. Spero lo siano a lungo, mi sto divertendo. Tutti i giorni insieme al centro sportivo abbiamo una bella connessione. Penso sia anche il punto di vista dei ragazzi, andrà solo meglio. Daremo tutto per arrivare al terzo posto".