Intervistato dal quotidiano De Telegraaf dopo la partita contro il NEC Nijmegen, il terzino del Feyenoord Gijs Smal ha rivelato quali novità ha provato ad implementare il nuovo tecnico Robin van Persie in questi suoi primi giorni di lavoro: "Si può dire che lui e lo staff vogliono instillare una disciplina extra e vedere un ritmo più alto nelle sessioni di allenamento in modo che sia più a livello di partita. L'intensità deve essere molto più alta".

Smal non nasconde la sua emozione per essere allenato da uno dei giocatori che maggiormente studiava da ragazzino: "Guardavo l'Arsenal e lo vedevo segnare dei gol bellissimi. Ma in realtà lo conoscevo solo in quel modo. I ragazzi della nostra selezione che si sono allenati con lui nella squadra giovanile del Feyenoord negli ultimi anni lo conoscono molto meglio".