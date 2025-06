Francesco Acerbi ha deciso di dire "no" alla convocazione in nazionale maggiore, in aperta polemica con il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, andrà invece al Mondiale per club e come lui faranno Darmian, Mkhitaryan e De Vrij. Per tutti e quattro l'Inter ha in mano una clausola contrattuale attraverso cui, tramite penale da 500mila euro, può rescindere anzitempo l'accordo in scadenza nel 2026.

Non andranno invece negli Stati Uniti né Correa, né molto probabilmente Arnautovic.