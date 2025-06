Oltre alla sconfitta patita in finale di Champions League, per l'Inter vanno registrati gli effetti collaterali. Come riporta Tuttosport, Calhanoglu è partito per la Turchia dove i medici capiranno se i problemi fisici di cui soffre il regista sono tali da impedirgli la presenza nelle due gare che attendono la nazionale contro Stati Uniti e Messico, in entrambi i casi in amichevole. In tal caso verrebbe rispedito a Milano, dove lo attende il raduno di lunedì prossimo in vista del Mondiale per club.

Infortunato anche Bisseck, finito sul taccuino del Manchester United (QUI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE) e che è già stato sostituito dal ct della Germania con Kehrer. Verrà quindi valutato direttamente dallo staff medico interista.