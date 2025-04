È Alessandro Deiola il giocatore del Cagliari scelto per presentarsi nella sala conferenze del Meazza a commentare la partita contro l'Inter. A seguire le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNews.it:

Dovevate fare un primo tempo diverso?

"Si avremmo potuto osare un po’ di più. Siamo stati timidi, ma siamo andati in crescendo. Sapevamo di affrontare la squadra più forte del campionato e dovevamo limitare gli errori. La prestazione c’è stata. Ci teniamo stretto quello che abbiamo fatto di positivo. Abbiamo vinto i nostri duelli e abbiamo avuto le nostre occasioni".

Che caratteristiche dovrete mettere in campo nelle prossime partite?

"Avere più fame di quelli che lottano per il nostro stesso obiettivo. Ogni punto sarà fondamentale".

Sei contento del rinnovo? Cosa avete detto ai ragazzi della Primavera?

"Mi riempie di orgoglio continuare con questa maglia. Ai ragazzi della Primavera abbiamo fatto i complimenti per un traguardo storico".

Quanto ti pesa non giocare la prossima? Che effetto ti fa giocare contro il tuo amico Barella?

"Mi scoccia non poter giocare contro la Fiorentina, ma almeno saró più tranquillo per le prossime. Con Nico ci siamo abbracciati nel tunnel. In campo l’amicizia non esiste. Gli voglio tanto bene e c’è grande rispetto".