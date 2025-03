Al termine della sfida del Maradona tra Napoli e Inter, Alessandro Buongiorno ha parlato nella consueta conferenza stampa post partita.

C'è rammarico per questo punto?

"Siamo andati in svantaggio su punizione, abbiamo reagito alla grande. Abbiamo vinto i duelli, all'ultimo abbiamo avuto anche la possibilità di andare in vantaggio. Dobbiamo essere contenti della prestazione fatta, tenendo conto anche della partita contro il Como. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada".

Cosa è successo con Lautaro?

"Ho chiesto se fosse tutto ok perché gli ho dato una manata involontaria. Ecco perché sono andato da lui".



Quanto ha influito il doppio play?

"Ci ha aiutato nel palleggio. Si è meritato Gilmour la maglia da titolare, siamo tutti contenti per la sua prestazione. Lui e Lobo ci hanno dato una mano in fase di costruzione. Poi è entrato Billing e ha dato più fisicità, siamo contenti anche per il suo gol".