"Senza Lewandowski non è tutto nuovo, abbiamo un buon attacco con tante opzioni. Abbiamo costruito la squadra negli anni, con tanti nazionali tedeschi e internazionali. Buoni talenti che possono diventare anche campioni: un buon mix". Così Hasan Salihamidzic, direttore dell'area tecnica del Bayern, ai microfoni di SkySport prima di Inter-Bayern. "Gioco più tecnico? Chiaramente l'allenatore è sempre il protagonista della comunicazione. Abbiamo fatto un buon mercato, ma ora bisogna giocare bene e vincere. Alla Juve ho trascorso 4 anni stupendi, anche se non abbiamo vinto tanto. Ora per noi sarebbe bello iniziare bene la Champions, ma sappiamo che contro l'Inter sarà dura".