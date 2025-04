Sono ridotte al lumicino le possibilità di un recupero di Manuel Neuer per Inter-Bayern Monaco, gara valida per i quarti di finale di ritorno di Champions League. Il portiere tedesco, che sta cercando di superare un problema al polpaccio dopo la ricaduta, salterà con molta probabilità la sfida di San Siro dopo aver dato forfait anche martedì scorso. Come fatto capire da Max Eberl, direttore sportio dei bavaresi, a margine del Klassiker: "C'è sempre una speranza, ma non credo sarà disponibile", le sue parole riportate da Abendzeitung.