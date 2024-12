Jonathan Tah si prepara per il match di Champions League contro l'Inter, club a cui è stato accostato anche in ottica mercato. Intervistato dopo la vittoria in Bundesliga contro St. Pauli, il difensore si è così espresso sulla sfida della BayArena: "Siamo molto motivati per la partita contro l'Inter, che è davvero un grande club - le parole mandate in onda da Sky Sport -. È sempre bello giocare queste partite. Sono contento di rivedere Hakan (Calhanoglu, ndr), è stato mio compagno ad Amburgo e anche a Leverkusen, non vedo l'ora di questa partita".