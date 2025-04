Wojciech Szczesny, portiere del Barcellona, ha parlato ai microfoni di ESPN, soffermandosi sul ritiro che poi si è trasformato in rientro in campo, ma non solo: "La vita dopo il ritiro è stata fantastica. Forse era troppo presto, ma non mi mancava poi così tanto il calcio. Ero così felice". Sull'esperienza in blaugrana: "Ci sono aspetti del gioco in cui penso di poter essere un buon esempio per i miei giovani compagni di squadra. Arsenal? Li sostengo, ma spero che non vincano la Champions League in questa stagione".