Jules Koundé affida ai social network le sue emozioni dopo l'infortunio in Barcellona-Inter. "Sono così dispiaciuto di essermi infortunato in questo momento della stagione, con tutto in gioco... Ma a volte non ci può fare nulla. Ho piena fiducia nel fatto che la squadra porterà a termine il suo compito, a prescindere da chi scenderà in campo. Grazie a tutti per il vostro supporto, significa molto", il messaggio del francese.