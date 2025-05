Hansi Flick, allenatore del Barcellona, prima di sostenere la conferenza stampa parla ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di ritorno delle semifinali di Champions League contro l'Inter: "Non è la mia prima volta a San Siro, ho vissuto un Inter-Bayern Monaco 1-3 da giocatore tanto tempo fa e un match contro il Milan".

Qual è l'atmosfera che si aspetta domani? E che Barcellona vedremo?

"Vorrei vedere una squadra che si diverte. Una semifinale di Champions League non è questione di pressione, spero che la squadra si diverta e rimanga unita".

Pensa di correggere qualcosa in difesa visto l'andamento della gara di andata?

"Dobbiamo correggere qualcosa e adattarci ai giocatori da affrontare, lo vedremo domani".

Lewandowski sarà in campo dall'inizio?

"Io penso sia meglio che inizi dalla panchina, dopo questo tempo fermo per infortunio non è l'ideale farlo giocare dal primo minuto. Ma sta bene".

Inzaghi ha detto che non ha mai visto niente di simile a Yamal. Lei dove lo metterebbe nella classifica dei giocatori che ha allenato?

"È un genio, fa cose incredibili. All'andata ci ha riportato in partita col suo gioco. Ma abbiamo tanti altri giocatori importanti, è bellissimo".