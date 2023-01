Dopo essere tornata in piena corsa per conquistare un'altra, storica qualificazione in Champions, l'Atalanta stassera si gioca anche la possibilità di fare ulteriore strada in Coppa Italia. La Dea, come spiegato da Joakim Maehle, arriva a San Siro con l'obiettivo di battere l'Inter per accedere alla semifinale della competizione: "Come sempre, mi aspetto una partita difficile - le parole del danese a Leovegas.news -. Ma siamo fiduciosi, stiamo continuando a segnare gol e nell’ultimo turno abbiamo anche mantenuto la porta inviolata (contro la Samp, ndr).