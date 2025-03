Tra i grandi protagonisti del successo storico ottenuto dall'Atalanta sul campo della Juve, Senad Kolasinac parla così del 4-0 con il quale la Dea ha rilanciato fortemente la sua candidatura scudetto: "Abbiamo fatto una prestazione di assoluto livello, per come abbiamo giocato e per come abbiamo difeso sin dal primo tempo. E poi abbiamo vinto 4-0. Vincere qui, in questo stadio, 4-0 è qualcosa di speciale, ma la cosa più importante è l'aver portato a casa i 3 punti".

Una squadra che è partita fortissimo fin dall'inizio...

"Questo era il piano, credo che il modo in cui abbiamo giocato contro la Juventus sia stato davvero impressionante e sono davvero orgoglioso della squadra. Sono orgoglioso di tutti e credo che questa vittoria sia pienamente meritata".

Cosa significa questo successo?

"Tre punti, niente di più. Il nostro focus è sempre sul campionato e abbiamo giocato una grande partita, ma sono solo 3 punti. Ora dobbiamo recuperare e pensare già al prossimo impegno".