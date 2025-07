E' stato fissato il giorno del raduno in casa Inter. Si partirà il 26 luglio, come riporta oggi il Corriere dello Sport. Sarà il giorno in cui arriveranno ad Appiano Gentile i reduci del Mondiale per club, quelli che hanno staccato per ultimi.

Gli altri dovrebbero invece anticipare, il giorno 21 o 22 luglio. Previste anche un paio di amichevoli. Una potrebbe essere contro l'Olympiacos, mentre la prova generale del campionato dovrebbe essere a Monza.