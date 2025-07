Negli scorsi giorni, Inter e Roma si sono mosse materialmente per capire la fattibilità dell'operazione Richard Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras, che ha ben figurato al Mondiale per Club. Ricevendo entrambe la stessa comunicazione da parte del club brasiliano, proprietario del cartellino del classe 2000: per ingaggiarlo servono 30 milioni di euro. Lo ha rivelato il giornalista Fabrizio Romano sul proprio profilo X.