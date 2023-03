Giornate di allenamento a ranghi ridotti per i club di Serie A, costretti a svolgere il lavoro quotidiano senza una buona fetta di rosa. Succede a Simone Inzaghi come a Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, prossima avversaria dell'Inter. In vista della sfida che attende il rientro dalla sosta la Fiorentina ha svolto un allenamento congiunto con il Seravezza Pozzi Calcio al Franchi. Training al quale è assente Cristiano Biraghi per via di una sindrome influenzale. Assenti anche Terracciano, Igor e Saponara che starebbero svolgendo lavoro personalizzato. Prosegue la propria tabella di recupero Aleska Terzic.