Simone Inzaghi, vice campione d'Europa con l'Inter nella scorsa stagione sportiva, è tra i cinque candidati al premio di migliore allenatore al 'The Best FIFA Football Awards 2023'. Con lui in lizza ci sono Pep Guardiola, favorito dopo aver guidato il Manchester City a uno storico Triplete, oltre a Ange Postecoglou, Luciano Spalletti e Xavi. E l'Inter, ripostando su X la notizia dal profilo 'FIFA World Cup', invita tutti i tifosi a votare l'allenatore piacentino.