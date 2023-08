Giacomo Stabile ricorderà per molto tempo la serata del 13 agosto 2023, quella in cui ha trovato il suo primo gol con la maglia dell'Inter. Il difensore classe 2004 della Primavera nerazzurra, mandato in campo da Simone Inzaghi negli ultimi minuti dell'amichevole contro l'Egnatia, è riuscito a mettere il suo nome sul tabellino marcatori, fissando definitivamente il risultato sul 4-2: "Mamma mia, che serata", ha scritto sul suo profilo Instagram. Postando la foto in cui è ritratto mentr esulta abbracciando Joaquin Correa.