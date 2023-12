Ultimo appuntamento casalingo dell'anno per l'Inter di Simone Inzaghi che, dopo essere uscita dalla Coppa Italia per l'inaspettato ko incassato col Bologna qualche giorno fa sempre a San Siro, torna sotto gli occhi dei propri tifosi per regalare loro l'ultima gioia di un anno che ha visto i nerazzurri protagonisti in tutte le competizioni. Per l'ultimo appuntamento del 2023, l'Inter ospita in casa propria il Lecce, squadra contro la quale scenderà in campo con la prima maglia come ci tiene a sottolineare il club stesso attraverso i social a poco più di un'ora dal fischio d'inizio della gara. "Oggi con i nostri colori" si legge nel tweet pubblicato dal club meneghino.