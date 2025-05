L'Inter cresce anche fuori dal campo grazie alla community digital che si è allargata a 80 milioni di fan complessivi su tutti i canali social del club. Di seguito i numeri nel dettaglio:

"Facebook si conferma il canale con la community più ampia, con oltre 33 milioni di follower. TikTok, oggi secondo per dimensione della fanbase, è invece il canale che ha registrato la crescita più rapida: rispetto a maggio 2022, i follower sono aumentati del 285%, superando quota 16 milioni. È diventato un punto di riferimento per una produzione di contenuti dal tono più leggero e coinvolgente, che ha saputo intercettare in modo efficace le dinamiche della piattaforma e le aspettative della community.

Nelle settimane dei confronti Champions League, TikTok ha visto un’esplosione di visibilità, con oltre 300 milioni di video views in 14 giorni e singoli contenuti che hanno superato anche i 50 milioni di visualizzazioni. Per due settimane consecutive, le visualizzazioni complessive del canale sono cresciute del 370%.

Anche Instagram ha segnato un risultato significativo, con il superamento dei 14 milioni di follower e un’accelerazione importante nelle settimane del doppio confronto con il Barcellona, che ha portato a una crescita di oltre un milione di nuovi fan in pochi giorni.

Decisivo anche il contributo della fanbase asiatica, con sei canali cinesi attivi e contenuti pensati per un pubblico estremamente coinvolto. In particolare, Weibo si conferma il nostro punto di riferimento in Cina, con una community di 5,2 milioni di utenti, mentre Douyin ha appena superato la soglia del milione di follower", si legge su Inter.it.