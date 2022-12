Tempo di rientro in Italia per Lautaro Martinez, che ha postato su Instagram una foto che lo ritrae sull'aereo assieme alla compagna Agustina Gandolfo e alla piccola figlioletta Nina, tutti sorridenti. Il tempo degli abbracci con la propria gente in Argentina è finito, ora bisogna concentrarsi sull'Inter con la responsabilità di trascinarla da Campione del Mondo in carica.