Attraverso i propri social, l'esterno nerazzurro Juan Cuadrado ha voluto complimentarsi con i suoi compagni per la vittoria contro la sua ex squadra, la Juventus: “Vamos Inter, complimenti raga”, le parole del colombiano che oggi come noto non era della partita per via dell'infortunio al tendine d'Achille che lo terrà fuori almeno fino ad aprile.