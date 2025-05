L'Inter trova due sostenitori d'eccezione per la finale di Champions League dal mondo della NFL. Due stelle del football americano come il defensive end dei Seattle Seahawks Boye Mafe e il running back degli Atlanta Falcons Bijan Robinson hanno mostrato il loro sostegno ai nerazzurri, il primo dando anche appuntamento all'Inter nella città di Seattle e nel loro centro di allenamento per il Mondiale per Club, il secondo con una maglia personalizzata ricevuta da Bobo Vieri, presente a Monaco di Baviera.