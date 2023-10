Avversari in campo, amici fuori. Con un post affidato alle proprie storie su Instagram, il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha voluto dedicare un pensiero a Perr Schuurs, difensore del Torino che oggi è stato vittima di un pesante infortunio nel match perso per 3-0 dai granata in casa contro i nerazzurri: "Da calciatori, la salute viene sempre prima di tutto. Fratello mio, ti auguro di recuperare in fretta e sono sicuro che tornerai ancora più forte", le parole del turco.