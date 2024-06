L'Inter femminile ufficializza il primo colpo della campagna acquisti estiva. Si tratta dell'attaccante belga Tessa Wullaert, classe 1993, che ha firmato un contratto di due anni fino al 2026.

Capitana del Fortuna Sittard, nelle ultime due stagioni ha segnato 53 gol in 48 partite. In carriera ha vinto quattro volte la Scarpa d'Oro femminile belga come miglior realizzatrice. "E il miglior contratto della mia carriera", sono le parole della calciatrice riportate da sudinfo.be.

"Sono veramente felice e non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione", ha invece dichiarato ai canali ufficiali nerazzurri.