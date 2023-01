Queste le sue prima parole rilasciate a Barça TV: "Sono molto contenta di essere entrata in questa nuova famiglia. Mi sto trovando molto bene, anche se sono qui da pochi giorni. Le compagne mi stanno trattando come delle sorelle. Noi giovani siamo tutti in questa specie di cittadella dove possiamo legare tutti, anche tra ragazzi che fanno altri sport. Per me è un onore essere entrata a far parte di questo club, sono molto contenta per la fiducia".