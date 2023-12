Alla vigilia della partita contro la Svizzera, Andrea Soncin, ct della Nazionale femminile, parla ai microfoni di Radio Uno Rai spiegando su quali basi ha costruito la sua squadra dopo aver ereditato la guida delle Azzurre da Milena Bertolini: "Nella costruzione di un gruppo ci vogliono tante caratteristiche.

In quest'ottica anche le giocatrici più esperte stanno facendo la loro parte nell'identità del gruppo, pur magari non giocando tanto. Stiamo cercando di dare valore e merito a quello che il campionato ci dice. In questo senso Michela Cambiaghi si è conquistata la convocazione con delle buone prestazioni nel club e sta ripagando la fiducia data".