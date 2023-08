La Rai ha acquisito i diritti del campionato di calcio di Serie A femminile. Lo riferisce Calcio e Finanza, spiegando che l'emittente pubblica è stata l'unica a presentare le offerte per il pacchetto delle gare in chiaro per questa stagione (2023/2024). Resta in ballo l’asta per il pacchetto pay e per il pacchetto di diritti internazionali.