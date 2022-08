Nel rotondo 4-1 col quale l'Inter Women ha superato il Parma nella prima giornata di campionato femminile, si è distinta per concretezza e sostanza a centrocampo la 23enne Irene Santi, che nel dopopartita ha commentato ai microfoni dei canali ufficiali del club l'esito dell'incontro di Sesto San Giovanni: "Sono felice per la prestazione sia mia che della squadra, abbiamo fatto un'ottima partita iniziando con l'atteggiamento corretto. Abbiamo preparato bene la partita dal punto di vista difensivo, sapevamo quello che dovevamo fare in campo". Adesso, le ragazze di Irene Guarino sono attese dal big match contro le pluricampionesse d'Italia della Juventus: "Sarà una bellissima partita, non vediamo l’ora di affrontarla al meglio", conclude la centrocampista nerazzurra.